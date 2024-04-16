Эксперт: в регионе не хватает около трех тысяч дальнобойщиков

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Дефицит водителей, занимающихся международными грузоперевозками, на сегодняшний день составляет 25-30%. Об этом сообщил гендиректор компании «Сталена» Сергей Гоз на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда КТПП во вторник, 16 апреля.

«На данный момент дефицит водителей в автопредприятиях Калининградской области, занимающихся международными перевозками грузов и перевозками грузов между Калининградской областью и территорией нашей большой страны, составляет порядка 25-30 процентов. Если говорить в абсолютных цифрах, то это где-то 2500-3000 человек», — сказал Гоз. По его словам, средний возраст дальнобойщиков в регионе сейчас — 50 лет и старше.

По оценке гендиректора «Сталены», после введения санкций и ограничения транзита отрасль перевозок в Калининградской области «ужалась процентов на 30». Если до этого в парке предприятий насчитывалось около девять тысяч грузовиков, то сегодня это количество оценивается в семь тысяч.

Говоря о путях решения проблемы с дефицитом кадров, он отметил, что в настоящее время часть предпринимателей привлекает на работу «водителей из дружественных стран». По мнению представителей отрасли, для полноценного выхода из сложившейся ситуации необходимо принять ряд мер. В их числе — введение учебно-производственных комбинатов в средней школе и курсов подготовки водителей-международников в колледжах, включая экспедиционную деятельность. Среди мер поддержки были названы стимулирующие выплаты, предоставление льгот по ипотеке, приоритетное предоставление мест детям сотрудников предприятий в детсадах и право на досрочную пенсию.

«Этот комплекс [мер] надо делать сбалансированно, потому что в противном случае мы будем с вами готовить кадры для Польши, Литвы, Германии. Мы их подготовим — они потом туда уйдут», — заключил Гоз. Председатель Калининградской торгово-промышленной палаты Феликс Лапин, комментируя перечисленные меры, предположил, что вместо льготной пенсии для водителей может быть введена доплата к пенсии. Он также предложил депутатам областного заксобрания воспользоваться представленной информацией и «в принципе обсудить» ее.

Ранее Сергей Гоз заявлял, что большое количество водителей, которые занимались международными автоперевозками в Калининградской области, перешли на работу в Европу. Зарплаты дальнобойщиков на предприятиях региона, по его словам, составляют «от ста тысяч рублей».

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