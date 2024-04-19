В России в 2,5 раза повысили пошлину на импорт пива из недружественных стран

Власти РФ в 2,5 раза повысили пошлину на импорт пива из недружественных стран. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга.

Пошлина увеличивается с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр. «Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — уверены в Минпромторге.

Как уточняет информагентство, почти 52% пивного импорта в прошлом году пришлось на Германию — 197,1 млн литров, что на 14% больше, чем годом ранее.

Кроме того, Минпромторг уведомил о повышении ставок ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров (готовые продукты, содержащие какао; пальто; обои; застежки-молнии), страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.