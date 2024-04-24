Из-за проблем с логистикой в регионе заметно подорожало издание книг

В Калининградской области на треть подорожало издание книг. Об этом в интервью «Балтик Плюс» сообщила представитель издательства «Калининградская книга» Ольга Сазонова.

Как уточнила Сазонова, изменение логистики между «большой Россией» и Калининградской областью привело к подорожанию бумаги. В результате стоимость издания книг выросла на 30%.

«Раньше были поставки с плечом в 200 километров, то сейчас расстояние значительно увеличилось — на 2-3 тысячи километров», — отметила Ольга Сазонова, выразив надежду, что в Калининградской области начнут производить бумагу для печати полиграфии и издания книг.