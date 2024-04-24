Субсидии на морские перевозки в регион распределили между 20 компаниями (дополнено)

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Росморречфлот распределил 1,8 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении. Отбор проводился в апреле в течение десяти дней, протокол опубликован на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Согласно документу, на компенсации заявлялись 20 предприятий: «НТ Бункеринг», «Первый калининградский терминал», «Алгоритм Групп», «Элифант», «Софрахт», «Универсальная транспортная группа», «Морская линия», «Калининградское морское пароходство», «Скадар», «Нафтатранс», «Фабрика Янта», «Пеленг», «Нефтегаз Калининград», «Газпром Автоматизация», «Алевро», «Росморпорт», «Обл-Шиппинг», «Главтрасса», «ППЖТ-Сервис» и «Северное морское пароходство». Все они получат субсидии.

Портал Rugrad подсчитал, что общий заявленный объем финансирования составил порядка 21,72 млрд рублей. По итогам отбора 19 из 20 компаний утвердили по 9,7 % от тех сумм, на которые они претендовали.

Самую крупную заявку подавала компания ООО «Фабрика Янта» из Балтийска. Она запросила 5 млрд рублей, при этом Росморречфлот утвердил фирме 174,95 млн. Как указывает Rugrad, такая же сумма была утверждена крупному перевозчику, работающему на калининградском направлении, АО «Совфрахт». Представитель «Фабрики Янта» подтвердил изданию, что у компании нет собственного флота.

Ранее начальник калининградского управления Росморпорта Андрей Мошков высказывал мнение, что заложенной на 2024 год суммы в 1,8 млрд рублей «недостаточно для полноценного функционирования и осуществления перевозок по льготным тарифам». По результатам отбора заявок предприятие получило 152,2 млн рублей.

По данным федерального кабмина, в 2023 году грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей. «Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тысяч тонн», — сообщали в правительстве РФ.

Дополнено. Позднее в ООО «Фабрика Янта» заявили порталу Rugrad, что направили в Росморречфлот отказ от получения субсидии. 

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