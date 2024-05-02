Оператор: за месяц три парома на калининградской линии перевезли 96 тысяч тонн грузов

«Оборонлогистика» подвела итоги выполненных в апреле морских перевозок. На всех направлениях показатели оказались стабильны, отмечается в телеграм-канале компании-оператора.

«На линии „Усть-Луга — Балтийск“ ходили фактически 3 железнодорожных парома. <...>Туда и обратно суммарно паромы перевезли столько же, сколько и в прошлом месяце, порядка 96 500 т грузов, в том числе около 2 000 вагонов и 2 000 единиц накатной техники. Основную номенклатуру грузов составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания», — уточняется в сообщении.

При этом сухогрузы «Спарта II» и «Пижма» на линии «Санкт-Петербург — Калининград» поставили собственный рекорд месяца — суммарно они перевезли порядка 25 377 т, работая преимущественно с контейнерными грузами. В частности, было перевезено 1 781 ед. (25 210 т) контейнеров, еще 167 т составил генеральный груз.