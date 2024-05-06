В облтаможне ищут подрядчика, который продлит срок службы вертолёта Ка-32С

В облтаможне ищут подрядчика, который продлит срок службы вертолёта Ка-32С
Фото: Timofeich / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Все новости по теме: Госзакупки

Калининградская областная таможня заказывает оценку технического состояния лопастей несущих винтов вертолета Ка-32С с целью продления назначенного срока службы. Начальная стоимость контракта — порядка 663 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно описанию объекта закупки, вертолёт 1995 года выпуска исправен и находится в полной лётной годности, однако в марте 2024 года таможня получила письмо от АО «НЦВ Миль и Камов» о возможности эксплуатации лопастей несущих винтов до 27 июля текущего года. Вертолёт находится в аэропорту Храброво.

Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 8 мая. Исполнитель должен прибыть на место оказания услуги не позднее 17 июля 2024 года. На работы отводится 20 дней.

По состоянию на 2016 год областная таможня располагала минимум двумя вертолётами Ка-32С. На тот момент их обслуживание обходилось федеральному бюджету в 1,17 млн рублей в год.

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