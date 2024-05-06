На ремонт ж/д путей паромного комплекса в Балтийске выделили 426,8 млн рублей

На ремонт ж/д путей паромного комплекса в Балтийске выделили 426,8 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Госзакупки

Росморпорт ищет подрядчика для проектирования и реконструкции путей в составе железнодорожного паромного комплекса (ЖДПК) в Балтийске. Начальная стоимость контракта — 426,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 20 мая. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 27 мая. Работы необходимо выполнить по адресу: Нижнее шоссе, 17.

Согласно данным, указанным в предпроектной документации, железнодорожные пути необходимо увеличить для большей вместимости. Основными проектными решениями предусмотрена укладка новых термоупрочнённых рельсов, а также стрелочных переводов. Предварительный перечень работ включает разборку, переукладку, выправку и укладку путей, демонтаж и устройство тупиковых упоров.

Также «Росморпорт» ищет подрядчиков для проведения ремонтных дноуглубительных работ на акваториях Калининградского морского порта за 660 млн рублей и строительства перехватывающей стоянки для накатной техники в порту Пионерского за 157 млн рублей.

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