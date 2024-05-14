В Гурьевском районе планируют построить распределительный центр для «Пятёрочки»

В Гурьевском районе планируют построить распределительный центр для «Пятёрочки»
Изображение из публичной кадастровой карты
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Проект распределительного центра для нужд торговой сети «Пятёрочка» в Гурьевском районе Калининградской области прошёл экспертизу. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений.

Объект планируют возвести на земельном участке с кадастровым номером 39:03:040030:1014 площадью порядка 6,7 га. В качестве экспертной организации выступил московский «Центр экспертных решений». Положительное заключение получено 13 мая 2024 года. Проектную документацию готовили восемь компаний, включая застройщика — «Строймонолитсервис».

В августе 2023 года компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка», выкупила сеть «Виктория», которая ранее входила в ГК «Дикси».

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