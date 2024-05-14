Росморпорт прекратил морские перевозки по льготному тарифу

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С 1 мая «Росморпорт» перестал оказывать услуги морских перевозок по фиксированной льготной тарифной ставке по калининградскому направлению, сообщает деловой портал  Rugrad со ссылкой на начальника Калининградского управления предприятием Андрея Мошкова и руководителя генерального агента линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг» Александра Трофименко.

«Перевозки с применением фиксированной льготной комплексной тарифной ставки не осуществляются», — заявил Александр Трофименко.

По словам Андрея Мошкова, морские перевозки по льготной ставке в региона были «временно приостановлены». Он отметил, что услуга перевозки по льготному тарифу не будет оказываться до момента выделения дополнительных лимитов по субсидиям.

Ранее Росморречфлот распределил 1,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении между 20 компаниями. Деньги были выделены из федерального бюджета. Портал Rugrad подсчитал, что общий заявленный объем финансирования составил порядка 21,72 млрд рублей. По итогам отбора 19 из 20 компаний утвердили по 9,7 % от тех сумм, на которые они претендовали.

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