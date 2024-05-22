В 2023 году доходы от приватизации областного имущества составили 60% от плана

Доходы от приватизации государственного имущества Калининградской области в 2023 году составили 60% от запланированных. Об этом рассказала руководитель регионального Агентства по имуществу Наталья Кузнецова на заседании комитета по бюджету областного Заксобрания в среду, 22 мая.



«Прогнозным планом приватизации предусматривалось внесение имущества в качестве взносов в уставный капитал АО „Корпорация развития Калининградской области“, — рассказала она, — Из пяти имущественных комплексов сформирован взнос в уставный капитал оценочной стоимостью 202 млн рублей. Взнос передан в уставный капитал общества в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций. АО „Корпорация развития Калининградской области“ в установленном порядке зарегистрировало право собственности на переданное имущество».

В целях реализации прогнозного плана приватизации проводились электронные аукционы по продаже имущества на одной из торговых площадок. В ряде случаев ввиду отказа покупателей от подписания договоров купли-продажи по результатам состоявшихся аукционов в установленный законом срок внесённые ими суммы задатка в размере 204 тыс. рублей были удержаны в пользу областного бюджета.

Продать удалось два имущественных комплекса: на ул. Еловая Аллея, 59, в Калининграде и на ул. Пионерской в Зеленоградске. Продажи были осуществлены посредством публичного предложения и аукциона соответственно. Общий доход от реализации объектов с учётом сумм удержанных задатков составил 21,2 млн рублей при плановом показателе 35 млн.