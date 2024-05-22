В 2023 году доходы от приватизации областного имущества составили 60% от плана

Все новости по теме: Приватизация областного имущества

Доходы от приватизации государственного имущества Калининградской области в 2023 году составили 60% от запланированных. Об этом рассказала руководитель регионального Агентства по имуществу Наталья Кузнецова на заседании комитета по бюджету областного Заксобрания в среду, 22 мая.

«Прогнозным планом приватизации предусматривалось внесение имущества в качестве взносов в уставный капитал АО „Корпорация развития Калининградской области“, — рассказала она, — Из пяти имущественных комплексов сформирован взнос в уставный капитал оценочной стоимостью 202 млн рублей. Взнос передан в уставный капитал общества в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций. АО „Корпорация развития Калининградской области“ в установленном порядке зарегистрировало право собственности на переданное имущество».

В целях реализации прогнозного плана приватизации проводились электронные аукционы по продаже имущества на одной из торговых площадок. В ряде случаев ввиду отказа покупателей от подписания договоров купли-продажи по результатам состоявшихся аукционов в установленный законом срок внесённые ими суммы задатка в размере 204 тыс. рублей были удержаны в пользу областного бюджета.

Продать удалось два имущественных комплекса: на ул. Еловая Аллея, 59, в Калининграде и на ул. Пионерской в Зеленоградске. Продажи были осуществлены посредством публичного предложения и аукциона соответственно. Общий доход от реализации объектов с учётом сумм удержанных задатков составил 21,2 млн рублей при плановом показателе 35 млн.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter