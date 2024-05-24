Минфин назвал муниципалитеты, отличившиеся в сборе долгов с автомобилистов

Шесть округов вошли в список муниципалитетов Калининградской области, которым планируется выделить дотации за снижение долгов по транспортному налогу. Соответствующий проект постановления правительства разработал региональный минфин.



Как отмечается в проекте постановления, иные дотации местным бюджетам распределяются «по итогам оценки деятельности органов местного самоуправления по развитию налогового (доходного) потенциала территорий в части снижения задолженности по транспортному налогу по результатам 2023 года».

Возглавил список Балтийский округ, которому предусмотрено 8,095 млн рублей. На втором месте Гвардейский округ (5,914 млн рублей), на третьем — Полесский округ (2,885 млн рублей). Также в список попали Славский округ (2,344 млн рублей), Краснознаменский округ (1,638 млн рублей) и Мамоново (1,045 млн рублей).

Власти региона пытаются увеличить собираемость транспортного налога путём привлечения к сбору долгов администрации муниципалитетов с 2016 года. Местные власти выявляют должников, проживающих на территории муниципалитетов, и проводят с ними соответствующую работу, а также организовывают рейды совместно с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД.