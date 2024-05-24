Минфин назвал муниципалитеты, отличившиеся в сборе долгов с автомобилистов

Все новости по теме: Налоги

Шесть округов вошли в список муниципалитетов Калининградской области, которым планируется выделить дотации за снижение долгов по транспортному налогу. Соответствующий проект постановления правительства разработал региональный минфин.

Как отмечается в проекте постановления, иные дотации местным бюджетам распределяются «по итогам оценки деятельности органов местного самоуправления по развитию налогового (доходного) потенциала территорий в части снижения задолженности по транспортному налогу по результатам 2023 года».

Возглавил список Балтийский округ, которому предусмотрено 8,095 млн рублей. На втором месте Гвардейский округ (5,914 млн рублей), на третьем — Полесский округ (2,885 млн рублей). Также в список попали Славский округ (2,344 млн рублей), Краснознаменский округ (1,638 млн рублей) и Мамоново (1,045 млн рублей).

Власти региона пытаются увеличить собираемость транспортного налога путём привлечения к сбору долгов администрации муниципалитетов с 2016 года. Местные власти выявляют должников, проживающих на территории муниципалитетов, и проводят с ними соответствующую работу, а также организовывают рейды совместно с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter