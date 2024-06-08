Калининград надеется получить еще 2,8 млрд рублей на морские перевозки

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Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно. Ранее распределенные средства могут быть израсходованы до 30 июня. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Напомним, в апреле Росморречфлот распределил 1,8 млрд рублей субсидий на морскую доставку грузов в Калининград между 18 компаниями. «Данная субсидия распределена между 16 компаниями — морскими перевозчиками. Кассовое исполнение на сегодняшний день составляет порядка 35%, предполагается, что выделенное финансирование будет полностью освоено до 30 июня 2024 года, в связи с чем с федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос выделения дополнительного финансирования в размере порядка 2,8 млрд рублей», — отметил Беспрозванных.

Если дополнительная субсидия будет выделена, общий размер субсидирования морских перевозок в регион в 2024 году составит 4,6 млрд рублей, добавил врио губернатора. По его словам, доля морского транспорта в грузообороте региона по итогам 2023 года достигла почти 50%, составив 9,231 млн тонн, тогда как перевалка грузов железнодорожным транспортом составила 8,082 млн тонн, а автомобильным — 1,2 млн тонн.

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