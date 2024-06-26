Сухогруз «Спарта IV» сняли с калининградской морской линии (фото)

Фото: Telegram-канал компании «Оборонлогистика»

Сухогруз «Спарта IV» переводят из бассейна Балтийского моря для работы на Север. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оборонлогистика».



«Сухогруз „Оборонлогистики“ „Спарта IV“, передислоцированный из порта Новороссийск в порт Балтийск, сделав нескольких круговых рейсов на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, отправился дальше на Север, а именно в строящийся арктический порт Бухта Север в Енисейском заливе Карского моря», — говорится в сообщении.

В июне в «Оборонлогистике» сообщали, что, прибыв на Балтику, сухогруз совершил два рейса на Калининград и обратно, перевезя партии контейнеров, пишет «Интерфакс». Переходы должны были показать востребованность и экономическую эффективность «Спарты IV» при работе на линии Калининградского транзита.

На конец июня морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 29 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.