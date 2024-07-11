Росстат: в Калининградской области выросло производство шоколада

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В Калининградской области за четыре года производство шоколада и какаосодержащих продуктов в неупакованном виде выросло в три раза, сообщает Калининградстат. В 2020 году в регионе было произведено 13,9 тыс. тонн, в 2023 году - 42,5 тыс. тонны. 

Что касается цен на шоколад, последние три года они снижаются: в 2022 году килограмм шоколада стоил 1285 рублей, в 2023 — 1181 рубля, в 2024 — 1180 рублей.

В целом объём розничных продаж кондитерских изделий в течение десяти лет в основном рос. В 2023 году изделия были проданы на общую сумму 8 943 000 000 рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше, чем в 2022 году.

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