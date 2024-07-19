Банк РФ: в здравоохранении региона увеличилась конкуренция за специалистов

В сфере здравоохранения Калининградской области увеличилась конкуренция за специалистов, в связи с этим региональные лечебные учреждения повышали фонд оплаты труда. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в регионе отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.



«Для удержания и привлечения работников региональные лечебные учреждения повышали фонд оплаты труда. Высокий спрос на медобслуживание позволил организациям переносить возросшие издержки на заработную плату в стоимость медицинских услуг. Как следствие, годовой рост цен на них ускорился», — говорится в комментарии.



Кроме того, из-за роста туристического потока в Калининградскую область увеличился спрос на съемное жилье. В результате в годовом сопоставлении аренда квартир подорожала больше, чем месяцем ранее.

По данным аналитиков, годовой прирост цен в сфере услуг в июне увеличился до 12,59% после 12,01% в мае.