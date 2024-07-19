Облстат: в Калининграде подорожали картофель, свёкла, рыба и вино

В июне на верхних позициях среди подорожавших за месяц продовольственных товаров оказались картофель, свёкла, рыба и вино. Подешевели белокочанная капуста и помидоры, сообщает Калининградстат.



На первом месте в списке самых подорожавших за месяц продуктов оказался картофель, прибавивший в цене 25,38%. Свёкла стала дороже на 14,92%. Живая и охлаждённая рыба повысилась в цене на 11,72%. На 5,75% подорожали фруктовые соки. На пятом месте — креплёное вино, цена которого выросла на 5,74%.

Наиболее значительное снижение цен в июне, по сравнению с маем, показала белокочанная капуста — она подешевела на 8,73%. Цена на помидоры снизилась на 6,71%, на куриные яйца — на 5,85%. Апельсины стали дешевле на 5,72%, гречневая крупа — на 4,47%.

В списке самых подорожавших продуктов за год на первом месте свёкла, выросшая в цене на 175,87%. Чеснок занимает вторую позицию (+ 64,02%). Куриные яйца на третьем месте (+ 58,04%), на четвёртом — помидоры (+ 44,28%). Оливковое масло на пятом месте (+ 42,08%).