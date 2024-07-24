Минконтроля отчиталось о лишении лицензии магазина, торговавшего ночью спиртным

Арбитражный суд Калининградской области вынес решения о штрафе в 100 тысяч рублей и аннулировании лицензии у компании «КРТ399» на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита в магазине, расположенном по ул. Интернациональной. Как сообщает пресс-служба правительства, в обоих случаях иски в суд подало региональное министерство контроля.



«Наши специалисты провели контрольную закупку в этом объекте общественного питания, — рассказала глава минконтроля Елена Серая. — В результате были выявлены многочисленные несоответствия ГОСТам. Фактически под видом общественного питания осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции в целях обхода запрета на ее реализацию в розницу в ночное время».

В начале июля арбитражный суд Калининградской области принял решение оштрафовать компанию на 100 тысяч рублей без конфискации алкогольной продукции. На неделе областной арбитраж удовлетворил заявление министерства об аннулировании лицензии «КРТ399» на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в двух объектах компании.

Отметим, что лицензии на розничную торговлю алкоголем компания получила в министерстве контроля в 2022 году.

Представители «КРТ399» оказались недоступны для комментариев.