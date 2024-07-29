Правительство рассматривает сворачивание льготных программ кредитования бизнеса

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Правительство России рассматривает сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства. Как рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением, сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг.

Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. «Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб.», — пишет издание с ссылкой на материалы, которые обсуждались на стратегической сессии в Правительстве РФ. 

Сохранение льготных программ в ближайшие шесть лет обойдётся в 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следует из материалов со стратегической сессии.

В пятницу Банк России повысил ключевую ставку до 18%, пересматривать это решение до конца года не планируется.

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