Правительство рассматривает сворачивание льготных программ кредитования бизнеса

Правительство России рассматривает сворачивание льготных программ кредитования малого и среднего предпринимательства. Как рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением, сценарий вошел в один из возможных вариантов меню инструментов по развитию малого бизнеса в 2025–2030 гг.



Сомнения в продолжении льготных программ связаны с их растущей стоимостью для бюджета из-за ключевой ставки. «Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов. Это потребует 150 млрд руб.», — пишет издание с ссылкой на материалы, которые обсуждались на стратегической сессии в Правительстве РФ.

Сохранение льготных программ в ближайшие шесть лет обойдётся в 370 млрд руб., из которых на новые выдачи будет направлено 220 млрд руб. Это позволит предоставить кредитов МСП на сумму около 2 трлн руб., следует из материалов со стратегической сессии.