Траты россиян на обычные сигареты выросли

Российские торговые сети и табачные магазины за первое полугодие 2024 года заработали на продаже сигарет 659 млрд. рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 39% — 2022-го. Об этом сообщают «Ведомости».

Отчёт предоставил Центр развития перспективных технологий. Объёмы продаж выросли в натуральном выражении. В упаковках показатель вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. «В топ-3 самых продаваемых брендов сигарет, по данным исследовательской компании NielsenIQ за январь — май 2024 г., вошли Winston, Camel, LD от японской компании Japan Tobacco International (JTI)», — пишут «Ведомости». Эти компании занимают 15,3, 10 и 8,2% на рынке соответственно.

По мнению экспертов, динамика продаж может быть связана с увеличением акциза на жидкости для электронных сигарет на 110%, из-за чего потребители стали переходить с электронных сигарет на обычные.