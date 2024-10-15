Субсидии на морские перевозки в Калининград довели до перевозчиков

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) распределило и довело до 16 компаний субсидии на обеспечение льготного тарифа на морские перевозки грузов по калининградскому направлению. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«В навигацию 2024 года транспортную доступность Калининградской области обеспечивают 27 судов (16 компаний-операторов). В настоящее время со всеми 16-ю подписаны соглашения о предоставлении субсидий. После предоставления подтверждающих документов в Росморречфлот до операторов морских перевозок по состоянию на 15 октября текущего года доведено 2,27 млрд рублей всем 16 компаниям в соответствии с их заявками», — сообщили в пресс-службе.

Всего в 2024 году на субсидирование морских перевозок выделено 4,6 млрд рублей. В начале года это было 1,8 млрд рублей. В сентябре Росморречфлоту дополнительно выделены 1,4 млрд рублей, а также за счёт иных расходов Минтранса России дополнительно перераспределено 1,39 млрд рублей.

Порядок распределения субсидии был утверждён решением правительства РФ в марте 2024 года. Денежные средства пропорционально распределены между получателями субсидии, ранее представившими свои заявки в рамках проведенного в апреле 2024 года отбора.

«Номенклатуру субсидируемых грузов самостоятельно определяет правительство Калининградской области, исходя из своих потребностей», — отметили в агентстве.

Там также подчеркнули, что получатели субсидий станут самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях после того, как эти средства будут израсходованы. Это связано с тем, что отдельные перевозчики, работавшие на линии в начале 2024 года, когда субсидий ещё не было, накопили задолженность за грузоперевозки, которые выполняли по льготному тарифу. Они рассчитывали, что в новых траншах субсидии эти долги будут прописаны отдельной строкой.

Субсидии двух новых траншей в объеме 2,3 млрд рублей распределены между ЗАО «НТ Бункеринг», ООО «Первый калининградский терминал», ООО «Алгоритм Групп», АО «Совфрахт», ООО «Универсальная транспортная группа», ООО «Морская линия», ООО «Калининградское морское пароходство», ООО «Скадар», ООО «Нафтранс», ООО «Пеленг», ООО «Нефтегаз Калининград», ООО «Алевро», ФГУП «Росморпорт», ООО «ППЖТ-Сервис», ООО «ОБЛ-Шиппинг» и АО «Северное морское пароходство».

Как сообщалось, в начале 2024 года субсидии на морские перевозки в Калининград были согласованы в размере 1,8 млрд рублей. Средства были распределены Росморречфлотом между 16 компаниями в апреле 2024 года. До этого с начала 2024 года перевозчики выполняли рейсы без субсидий, как бы в долг, рассчитывая, что они получат компенсацию из средств 2024 года. Но грузопоток на линии настолько высок, что эти субсидии оказались выбраны перевозчиками уже к началу июля.

По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей, хотя изначально предполагалось 1,8 млрд рублей. Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. тонн. При этом под субсидирование подпадают не все категории грузов.

В проекте федерального бюджета на 2025 год говорится, что на субсидирование морских перевозок грузов в калининградском направлении может быть выделено 4 млрд рублей.

О том, что Калининградская область рассчитывает на выделение дополнительных 2,8 млрд рублей субсидий на морские перевозки в регион и обратно, глава региона Алексей Беспрозванных сообщал в июне. В начале сентября сообщалось о том, что субсидии не были доведены до компаний.