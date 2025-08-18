Счётная палата нашла нарушения при распределении субсидий морским перевозчикам

Счётная палата РФ выявила нарушения при распределении субсидий морским перевозчикам, которые работают на калининградском направлении. Об этом сообщает портал «Rugrad» со ссылкой на заключение ведомства об исполнении бюджета Федеральным агентством морского и речного транспорта за 2024 год.



На обеспечение фиксированного льготного тарифа на морские перевозки в 2024 году выделили порядка 4,6 млрд руб. Средства были распределены между 16 перевозчиками. Согласно плану, компании должны были перевезти по льготному тарифу порядка 2 млн тонн грузов. По данным же Счётной палаты, компании перевезли в совокупности около 1,1 млн тонн. При этом средства, выделенные федеральным центром, были освоены, следует из заключения.

«Плановые значения на 2024 год по перевозке российскими организациями грузов в (из) Калининградскую область в рамках соответствующих соглашений не достигнуты», — подчёркивается в документах палаты. Ведомство указывает на то, что при распределении субсидий были допущены нарушения в работе с отчетностями. Перевозчики «допускали несвоевременное предоставление отчётности в электронном бюджете», а Росморречфлот выплачивал перевозчикам средства субсидии «при отсутствии утвержденной отчетности в электронном бюджете, которая предоставлялась только в бумажном виде».

9 компаний-перевозчиков («Калининградское морское пароходство», «Морская линия», «Первый калининградский терминал», «Нафтатранс», «НТ Бункеринг», «Пеленг», «ППЖТ-Сервис», «Скадар» и «Северное морское пароходство») предоставляли отчетность с нарушением сроков. «На день завершения контрольного мероприятия отчетность указанных юридических лиц Росморречфлотом в электронном бюджете не принята», — говорится в документе Счётной палаты.

Порядок распределения субсидии был утверждён решением правительства РФ в марте 2024 года. Денежные средства пропорционально распределили между получателями субсидии, ранее представившими свои заявки в рамках проведенного в апреле 2024 года отбора.

Как сообщалось, в начале 2024 года субсидии на морские перевозки в Калининград были согласованы в размере 1,8 млрд рублей. Средства были распределены Росморречфлотом между 16 компаниями в апреле 2024 года. До этого с начала 2024 года перевозчики выполняли рейсы без субсидий, как бы в долг, рассчитывая, что они получат компенсацию из средств 2024 года. Но грузопоток на линии настолько высок, что эти субсидии оказались выбраны перевозчиками уже к началу июля.

По итогам 2023 года грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей, хотя изначально предполагалось 1,8 млрд рублей. Объём перевозок с использованием средств субсидий составил более 744 тыс. тонн. При этом под субсидирование подпадают не все категории грузов.