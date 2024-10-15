Литва предупредила о приостановке пропуска автомобилей на российской границе

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Литовская сторона приняла решение о временном приостановлении движения через автомобильный погранпереход в Кибартае. Как сообщает Росгранстрой, движение транспорта не будет осуществляться в среду, 16 октября.

«ФГКУ „Росгранстрой“ информирует о том, что в связи с принятым литовской стороной решением о приостановлении движения через автомобильный погранпереход Кибартай 16 октября 2024 года с 11:00 до 12:00 по местному времени не будет осуществляться движение через автомобильный пункт пропуска Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой. В остальное время пункта пропуска будет работать в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при планировании пересечения государственной границы через автомобильный пункт пропуска Чернышевское и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отметим, в настоящее время МАПП «Чернышевское» является единственным, через который осуществляется пропуск автомобилей на границе с Литвой. Пункты пропуска «Куршская коса — Нида» и «Пограничный — Рамонишкяй» закрыты. Пункт пропуска «Советск-Панемуне» работает только для пешеходов.

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