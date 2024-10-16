Количество автоперевозок в Россию из Китая и Казахстана резко возросло

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Количество заявок на автомобильные перевозки в Россию из других стран в третьем квартале 2024 года выросло на 68% год к году и на 51% относительно второго квартала, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на биржу грузоперевозок ATI.SU. Особенно резко увеличилось количество перевозок из Китая. Также ATI.SU фиксирует взрывной рост спроса на перевозки из Казахстана.

«Рост на китайском направлении обусловлен проблемами с другими видами транспорта, прежде всего с железнодорожными перевозками», — рассказывает изданию основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде. Количество заявок на этом направлении возросло почти в 3,5 раза к третьему кварталу 2023 года и на 56% — к предыдущему кварталу.

По его словам, резкий рост спроса на перевозки из Казахстана также во многом связан с российско-китайской торговлей. В третьем квартале число заявок на перевозки из Казахстана в РФ увеличилось в несколько раз в годовом выражении. По данным биржи, взрывной рост неожиданно начался в середине лета.


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