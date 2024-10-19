Центробанк отметил снижение годовой инфляции в Калининградской области в сентябре

В сентябре годовая инфляция в Калининградской области составила 9,6%, снизившись на 0,5% в сравнении с показателями августа. Об этом сообщается на сайте калининградского отделения Центробанка России.

«Наибольший вклад в снижение инфляции в регионе внесло замедление роста цен на непродовольственные товары. Отчасти это связано с эффектом высокой сравнительной базы. Годом ранее из-за ослабления рубля и увеличения потребительской активности дорожали смартфоны и стиральные машины, а в сентябре этого года, в том числе по причине охлаждения спроса, эти товары подешевели в годовом выражении», – прокомментировал начальник экономического отдела Отделения по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Антон Чабров.

Также в сентябре в Калининградской области снизился годовой прирост цен на продукты. Увеличилось предложение мяса птицы и яиц местной птицефабрики из-за переориентации объемов поставок на рынок региона. В результате рост цен на эти продукты замедлился.