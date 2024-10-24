В Калининграде увеличили налог для юрлиц на дорогую недвижимость

В Калининграде увеличили налог на дорогую недвижимость для юридических лиц. Соответствующие поправки к региональному закону, предложенные правительством области, приняли на заседании Законодательного собрания в четверг, 24 октября.

В качестве докладчика выступил министр финансов региона Виктор Порембский. Он отметил, что изменения в закон направлены на «донастройку налогового режима». Поправки подразумевают увеличение ставки для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, с 2% до 2,5% с 1 января 2025 года.

Министр пояснил, что в регионе находятся 20 подобных объектов недвижимости. Ими владеют 15 юридических лиц в Калининградской области. Чиновник дополнил, что под действие закона попадают административно-деловые и торговые центры. По новой ставке налога региональный и муниципальные бюджеты дополнительно получат порядка 80 млн рублей: из них 60 млн пойдут в областной, оставшиеся 20 млн — в местный.