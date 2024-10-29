Облмининфраструктуры: регион готов к выходу стран Балтии из единой энергосистемы

Калининградская область заблаговременно подготовилась к выходу стран Балтии из единой энергосистемы, поэтому данное событие не отразится на энергообеспечении региона. Об этом 29 октября в своем телеграм-канале сообщило областное министерство инфраструктуры.

«Калининградская область готовилась к этому шагу за несколько лет до этого. В регионе построены новые электростанции, функционирует Калининградская ТЭЦ-2, создана вся необходимая инфраструктура. Вырабатываемой электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить весь регион. Испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме проводились несколько раз, без какого-либо неудобства для жителей области», — уточняется в сообщении.



Ранее «Новый Калининград» писал о том, что линии электропередач, объединяющие Литву, Латвию, Эстонию, Россию и Беларусь в единую энергосистему, будут отключены в феврале 2025 года. ЛЭП продолжит свою работу, пока Литва подключена к российской системе ОЭС/ЕЭС, где частота централизованно регулируется из Москвы. Это необходимо для обеспечения стабильности работы системы. Затем линии электропередач будут демонтированы.