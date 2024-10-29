В регионе в течение трёх лет планируется создать 25 тысяч рабочих мест

Все новости по теме: Экономика

В Калининградской области в рамках заявленных инвестиционных проектов на период до 2028 года включительно планируется создать 25 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщила министр Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год на заседании правительства во вторник.

«По нашим оценкам, численность занятых в экономике в 2027 году составит почти 539 тысяч человек. Исходя из баланса трудовых ресурсов, прогнозируемая численность трудовых ресурсов увеличится до 680 тысяч человек. На значение этого показателя повлияет, в первую очередь увеличение пенсионного возраста», — отметила министр.

По её словам, самая главная задача на сегодняшний день — это соответствие трудовых ресурсов потребностям экономики. «Поэтому мы реализуем наш проект „Баланс трудовых ресурсов“ во взаимодействии с госкорпорацией „Росатом“ и министерством образования Калининградской области. Уверены, что это позволит обеспечить заблаговременную подготовку кадров для промышленных предприятий региона», — сообщила Лесикова.

По данным министерства, в конце 2025 года по плану запускается завод группы компании «Росатом» по производству ионно-литиевых батарей батарей, который, как полагают власти, «войдет в число ведущих предприятий обрабатывающей промышленности региона». Как сообщила Вероника Лесикова, группа компании «Атлантис» в 2024 году завершила строительство нового завода по производству панировочных сухарей. В настоящее время осуществляется строительство завода по переработке картофеля и молокоперерабатывающего завода. «На завершающей стадии проект „ДМС Восток“ по строительству завода по глубокой переработке молока и выпуску сухого молока и масла сливочного», — отметила министр. Кроме того, по данным минэкономразвития, группа компаний «Автотор» намерена построить в регионе 14 заводов.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter