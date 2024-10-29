В регионе в течение трёх лет планируется создать 25 тысяч рабочих мест

В Калининградской области в рамках заявленных инвестиционных проектов на период до 2028 года включительно планируется создать 25 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщила министр Вероника Лесикова, представляя прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год на заседании правительства во вторник.

«По нашим оценкам, численность занятых в экономике в 2027 году составит почти 539 тысяч человек. Исходя из баланса трудовых ресурсов, прогнозируемая численность трудовых ресурсов увеличится до 680 тысяч человек. На значение этого показателя повлияет, в первую очередь увеличение пенсионного возраста», — отметила министр.

По её словам, самая главная задача на сегодняшний день — это соответствие трудовых ресурсов потребностям экономики. «Поэтому мы реализуем наш проект „Баланс трудовых ресурсов“ во взаимодействии с госкорпорацией „Росатом“ и министерством образования Калининградской области. Уверены, что это позволит обеспечить заблаговременную подготовку кадров для промышленных предприятий региона», — сообщила Лесикова.

По данным министерства, в конце 2025 года по плану запускается завод группы компании «Росатом» по производству ионно-литиевых батарей батарей, который, как полагают власти, «войдет в число ведущих предприятий обрабатывающей промышленности региона». Как сообщила Вероника Лесикова, группа компании «Атлантис» в 2024 году завершила строительство нового завода по производству панировочных сухарей. В настоящее время осуществляется строительство завода по переработке картофеля и молокоперерабатывающего завода. «На завершающей стадии проект „ДМС Восток“ по строительству завода по глубокой переработке молока и выпуску сухого молока и масла сливочного», — отметила министр. Кроме того, по данным минэкономразвития, группа компаний «Автотор» намерена построить в регионе 14 заводов.