Инвестор «горнопляжного» курорта под Озерском открыл отель и глэмпинг

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Инвесторы СТК «Горка» под Озерском открыли всесезонный отель на 15 номеров, а также глэмпинг. Об этом сообщил управляющий комплексом Андрей Логиновский на пресс-завтраке представителей сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду.

По его словам, отель открылся летом. Также на территории комплекса площадью 52 га обустроен глэмпинг из 10 домиков. «У нас второй летний сезон в целом. Всё наше существование наблюдается прирост, мы увеличиваем количество наших активностей», — рассказал он. Управляющий отметил, что в комплексе обустроены новые трассы, в том числе верёвочный парк.

«Теперь это всесезонный комплекс, и мы называем этот курорт горнопляжным, поскольку там есть и гора, и там есть пляж», — пояснила директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.

Напомним, горнолыжный курорт «Горка» открыли под Озерском в январе 2024 года. На территории были обустроены тюбинговая и лыжная трассы, а также безопорный подъемник. Также в январе стало известно, что Андрею Логиновскому предоставляют областной грант в размере 15 млн рублей на строительство на территории объекта модульных домов.


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