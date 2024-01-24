Инвестору горнолыжного курорта под Озерском выделяют 15 млн рублей на модульные дома

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Инвестору горнолыжного курорта под Озерском Андрею Логиновскому предоставляют грант в размере 15 млн рублей на строительство на территории объекта модульных домов. Протокол комиссии, рассмотревшей заявку предпринимателя, опубликован на сайте областного министерства по культуре и туризму.

Речь идет о домах для круглогодичного проживания. По решению комиссии Логиновский получит на эти цели субсидию из областного бюджета.

Горнолыжный курорт «Горка» открыли в поселке Ново-Гурьевское под Озерском в январе. На территории обустроены тюбинговая и лыжная трассы, а также безопорный подъемник. В ближайшее время инвестор планирует запустить спортивный склон и установить бугельный подъемник. На курорте также обещают открыть трехэтажный гостиничный комплекс на 16 номеров. Подробнее об инвестпроекте читайте в интервью Андрея Логиновского «Новому Калининграду».

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