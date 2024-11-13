«Ведомости»: в 2024 году в России заметно подорожали бизнес-ланчи

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Бизнес-ланч в российском общепите в январе-сентябре 2024 года подорожал на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В бизнес-ланч, который оценивали аналитики, вошли суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток. Заметнее всего подорожал кофе. Чашка напитка в составе ланча в среднем за отчетный период обходилась покупателям в 192 руб. (+12% год к году). На 11% выросла цена других составляющих — супа, салата и чая. Они стоили 306 руб., 258 руб. и 81 руб. соответственно. Горячее с гарниром подорожало на 10% — до 317 руб., сообщает издание.

Эксперты рынка связывают подорожание с ростом себестоимости приготовления бизнес-ланчей, увеличением фонда оплаты труда, затрат рестораторов на аренду помещений и логистику. При этом спрос на бизнес-ланчи (количество проданных порций) вырос в натуральном выражении на 12% год к году, следует из исследования «Чек индекса».


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