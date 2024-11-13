Бизнес: выпускник вуза хочет 80 тысяч за то, чтобы мы научили его работать

Бизнес: выпускник вуза хочет 80 тысяч за то, чтобы мы научили его работать
Елена Левицкая. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Представители бизнеса сталкиваются с высокими зарплатными ожиданиями выпускников вузов и учреждений среднего профобразования (СПО) при их низком профессиональном уровне. Кроме того, в рамках СПО в Калининградской области готовится небольшое количество будущих специалистов. Такое мнение высказала коммерческий директор компании «СТСБ-Сервис» Елена Левицкая в ходе организованного Балтийским деловым клубом (БДК) круглого стола, посвященного кадровой проблеме.

Елена Левицкая рассказала, что на специальности СПО в БФУ им. И. Канта в этом году было по 10-20 мест. Подготовка профессионального геодезиста после того, как тот получит диплом, занимает ещё продолжительное время.

«Средняя желаемая зарплата геодезиста на сегодняшний день — 250 тысяч рублей. Если вы 250 тысяч заплатите „в белую“, то вам специалист обойдется в 400 тысяч рублей, потому что они [соискатели] не хотят платить даже 13% подоходного налога, они так прямо говорят, что им эти деньги нужны „белыми и на руки“. Поэтому инженер, который на выходе из вуза еще ничего не умеет, уже хочет не менее 80 тысяч рублей просто за то, чтобы он сел за стул и начал у тебя учиться работать», — рассказала резидент БДК.

Она отметила, что сегодня существуют проблемы с качеством работников. «1552 человека стоят на официальном учете как безработные. Я не очень уверена, что это те самые люди, которые нужны работодателю», — отметила она. По её словам, в настоящее время появились «экстремисты» из числа работников, которые после увольнения за воровство и пьянство пишут в соцсетях, что «ты плохой работодатель». Елена Левицкая обратила внимание, что алкогольные магазины стали «магазином у дома», и пьянство стало большой проблемой.

Ранее президент союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин рассказывал, что у молодёжи есть высокие зарплатные ожидания: по оценке, которую делал БФУ им. И. Канта, в представлении поступающих и первокурсников зарплата у них должна быть от 70 до 100 тысяч рублей сразу после окончания вуза.

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