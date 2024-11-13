Бизнес: по госконтракту рабочий может заработать максимум 27 тысяч в месяц

Государство относится к работодателю так, будто «он сидит на деньгах». При этом в сметах госконтрактов закладываются небольшие деньги на оплату труда подрядчикам. Об этом рассказала коммерческий директор компании «СТСБ-Сервис» Елена Левицкая в ходе организованного Балтийским деловым клубом (БДК) круглого стола, посвященного кадровой проблеме.

«У нас отношение у государства к работодателю, знаете, как будто бы мы сидим на деньгах», — сказала Левицкая. По её словам, в сметах госконтрактов, которые предлагаются коммерческим подрядчикам, работа машиниста оценивается, в частности, в 94 рубля за час. «Если у нас рабочий месяц максимум 180 часов, то человек у нас получит максимум 27 тысяч рублей в месяц. Это то, что мне дает государство, чтобы я выполнила государственный контракт. А мы говорим, что сейчас кандидаты растут в своих [зарплатных] запросах, извините, а из каких денег я смогу обеспечить такой уровень зарплаты [который хочет соискатель]?» — отметила коммерческий директор компании.

Министр социальной политики Анжелика Майстер отметила, что в области «других людей нет». «И нам нужно работать, беречь, заботиться именно об этих людях, которые живут в нашей стране. Других вам никто не нарисует и на 3D-принтере не сделает. Поэтому нужно учитывать и их потребности, их интересы», — сказала Майстер.

Левицкая в свою очередь сослалась на слова экономиста, профессора МГУ им. Ломоносова Натальи Зубаревич, которая говорила, что на работу придётся брать всех: и пенсионеров, и женщин, и декретных. «Но мы тоже хотим, чтобы улучшалось качество образования, человеческого потенциала. Но мы не можем без помощи государства. А государство у нас на сегодняшний день — это карающий орган, а не помогающий», — заметила топ-менеджер строительной компании.