Литва намерена ввести электронную очередь на границе с Калининградской областью

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Правительство Литвы намерено обязать водителей грузовых машин заранее регистрироваться для пересечения границы через пункты пропуска «Мединкай» и «Шальчининкай» — с Белоруссией и «Кибартай» — с Калининградской областью РФ. Как сообщает «Интерфакс», решение принято, что сократить традиционно увеличивающиеся перед Рождеством очереди фур на границе.

«Предварительная регистрация всей грузовой техники в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границе с Беларусью и Россией и для того, чтобы на наших пограничных пунктах больше не образовывались километровые очереди грузовиков», — цитирует пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций Литвы министра Марюса Скуодиса.

Как отмечает агентство, кабинет министров в среду одобрил предложение о введении обязательной предварительной регистрации грузовиков в информационной системе управления очередями (EVIS) с уплатой регистрационного сбора. Требование вступит в силу с 1 декабря.

Все грузовики, направляющиеся в оставшиеся действующие пункты пропуска через границу, должны будут зарегистрироваться в электронной очереди. Как сообщает телеграм-канал издания «Sputnik Литва», если грузовики прибудут в зону ожидания без предварительной записи, им придется регистрироваться на ближайшее свободное время.

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