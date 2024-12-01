Литва ввела электронные очереди на границе с Россией и Беларусью

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С 1 декабря 2024 года Литва вводит электронные очереди для фур в пунктах пропуска на границе с Калининградской областью и Беларусью. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы России.

Все грузовые транспортные средства, следующие на литовские пункты пропуска «Мядининкай», «Шальчининкай» и «Кибартай», должны будут заранее бронировать выбранное время пересечения границы в специализированной литовской информационной системе управления очередью «EVIS», а если грузовое транспортное средство прибудет в зону ожидания без резервирования времени пересечения границы, оно сможет зарегистрироваться в физическом пункте обслуживания «EVIS» на ближайшее время.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюса Скуодиса объяснял это решение стремлением повысить безопасность на границе и сократить очереди на пограничных пунктах.

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