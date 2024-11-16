В Калининградской области предложили создать зону без НДС

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Президент региональной Ассоциации мебельщиков Евгений Перунов выступил с инициативой создания в Калининградской области зоны без НДС. Тему обсуждали на заседании комитета по налогам, тарифам и развитию Особой экономической зоны Калининградской торгово-промышленной палаты в пятницу, 15 ноября.

Режим особой экономической зоны, как уже отмечалось ранее, в современных реалиях во многом потерял актуальность и требует пересмотра. По мнению Евгения Перунова, один из вариантов развития событий — оставить ОЭЗ для крупных предприятий, остальным позволить отказаться от неё, сократив колоссальные издержки. Однако население как потребитель пострадает и в этом случае.

«Жизнь в Калининграде для населения только ухудшится: НДС, рост транспортных расходов (мы прекрасно понимаем, что стоимость паромов будет расти, это неизбежно), рост топлива и так далее», — отметил Перунов. Всё это приведёт к новому скачку цен. Изменить ситуацию, по мнению выступавшего, могло бы создание в регионе «нулевой безНДСной зоны».

Такая мера позволила бы не увеличивать финансовую нагрузку на жителей региона, снизить стоимость товаров, которые производятся внутри области и завозятся в регион, а производителям — «иметь некий запас для того, чтобы они могли конкурировать на территории Российской Федерации». «Как мы не выкручиваемся, но мы на 30% дороже наших конкурентов на территории России. И отрыв будет только увеличиваться. Поэтому вопрос на сегодняшний момент правильный. Мы уже на том пределе, когда надо здесь закрывать производства либо их переносить на территорию РФ. Я понимаю, что это очень непростая и сложная задача, но это будет преимущество региона», — пояснил Перунов.

По мнению председателя комитета по налогам КТПП Михаила Городкова, предложение интересное, хоть и радикальное, ведь НДС — своего рода «священная корова» налогообложения. При этом транспортные расходы предприятий действительно необходимо сокращать, чтобы не потерять рынок и позволить бизнесу развиваться.

«Дополнительно, я думаю, обсудим с участием минфина вопросы по НДС, потому что нужно принимать такое решение не просто на уровне заплаточного режима, а на уровне концептуального мощного посыла», — подытожил Михаил Городков.

Закон «Об ОЭЗ в Калининградской области», предусматривающий преференции крупным инвесторам, был принят в 2006 году. С 2016 года инвесторы лишились части таможенных льгот, потери стали частично компенсироваться за счёт федерального бюджета.

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