Калининградские бизнесмены предложили пересмотреть Закон об ОЭЗ

Калининградские представители бизнеса предложили властям пересмотреть Закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области», поскольку нынешняя редакция документа не позволяет развивать промышленность. Заявление предприниматели сделали во время заседания рабочей группы по налогам, тарифам и развитию Калининградской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба КТПП.

На заседании предприниматели проанализировали работу подобных режимов в Калининграде, России и Беларуси. Президент региональной Ассоциации мебельщиков Евгений Перунов заявил, что региональная особая экономическая зона проигрывает «своим коллегам с материка» по льготам, которые предоставляются по налогу на прибыль. При этом «фишка» калининградской ОЭЗ, которая заключалась в снижении единого социального налога для резидентов до 7,6%, потеряла свою уникальность. Главный проигрыш льготного режима на территории региона, по его словам, заключается в усложнившейся и подорожавшей логистике, а также в таможенном администрировании.

«Мы все живём по одному Таможенному кодексу, но у нас всё по-другому. Мы „дороже“ на 30% по сравнению с аналогичной продукцией конкурентов, а логистика „съедает“ 7,2% рентабельности», — заявил Перунов.

О таможенных трудностях высказался и президент Ассоциации иностранных инвесторов Стефано Влахович. Он рассказал о случае ввоза в регион оборудования для производства, которое было трудно классифицировать на границе, из-за чего ему доначислили таможенные платежи. «Таможня расценила, что раз из части инкубационных яиц не вылупились цыплята, то это яйца пищевые, и начислила на них (в среднем неоплодотворенными оказываются почти 17% яиц в партии) пошлину и штрафы за три года. А это миллионы рублей», — поделился Влахович.

Свою точку зрения высказал также генеральный директор «Инвестиционного металлургического союза» Олег Чернов. Он заявил, что «экспорт сейчас закрыт, „материк“ из-за дорогой логистики тоже». «Я за свободное перемещение грузов, которые уходят на остальную таможенную территорию России», — отметил он. Генеральный директор калининградского филиала «Лукойл-Черноморье» Ирина Полякова сообщила, что «нормы 16-ФЗ не только устарели, они не соответствуют реальной ситуации, которая сложилась вокруг нашего региона».

Генеральный директор мебельной фабрики «Чино-Челлини» Михаил Майстер отметил, что ему «хотелось бы „причесать“ закон, чтобы базовые условия экономической деятельности сравнялись с теми, по которым живет остальная территория России». «На мой взгляд, на территории Калининградской области „промка“ (промышленность — прим. „Нового Калининграда“) не имеет оснований для работы», — отметил он. Вице-президент «Автотора» Дмитрий Чемакин считает, что сейчас есть необходимость обсудить возврат Закона об ОЭЗ к прошлой редакции. Например, к той, по которой Калининградская область жила до 2016 года. «Берём базовый закон 2006 года и начинаем работать с ним», — отметил Чемакин.

«Правительство региона также подготовило предложения по совершенствованию законодательства об Особой экономической зоне в Калининградской области. Отдельные моменты, мешающие бизнесу работать, там уже учтены. Подводя итоги обсуждения, президент Калининградской ТПП Феликс Лапин подчеркнул, что предложения, сформулированные сегодня, будут обобщены, дополнены расчётами и направлены губернатору региона», — сообщила пресс-служба КТПП.

Напомним, ранее калининградский предприниматель, основатель хедж-фонда «Lighthouse Capital» Николай Власенко отмечал, что действующая в настоящее время особая экономическая зона в Калининградской области в настоящее время перестала выполнять заложенную в неё функцию.

Напомним также, Закон «Об ОЭЗ в Калининградской области», предусматривающий преференции крупным инвесторам, был принят в 2006 году. С 2016 года инвесторы лишились части таможенных льгот, потери стали частично компенсироваться за счет федерального бюджета.