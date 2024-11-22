Проект строительства цеха убоя птицы в Гурьевске прошёл экспертизу

Проект строительства цеха убоя птицы Гурьевской птицефабрики прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Участок завода по переработке сельхозпродукции планируют построить по адресу: Калининградское шоссе, 21а. В качестве экспертной организации выступила московская компания «Проммаш Тест Экспертиза». Проектную документацию подготовило ООО «Нимб — проект» (Калининград). Застройщик — «Птицефабрика Гурьевская». Положительное заключение получено 21 ноября. Форма экспертизы — негосударственная.

В феврале 2024 года региональные власти выдали Гурьевской птицефабрике, которая входит в агрохолдинг «Долгов Групп», разрешение на строительство завода по переработке птицы на Калининградском шоссе, 21а в Гурьевске на земельном участке с кадастровым номером 39:03:010012:210. Разрешение действует до 31 августа 2026 года. Проектом предусмотрены три здания высотой один и два этажа.

В январе Гурьевской птицефабрике разрешили построить птицеводческий комплекс в Краснознаменском округе и технологическую линию в Гурьевске. В общей сложности предполагается возведение 35 сооружений на пяти земельных участках.