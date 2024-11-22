Компания депутата построила дорожную базу в обмен на землю в Зеленоградске

Компания «СК Калининградстрой» депутата Зеленоградского округа Леонида Кухарева завершила строительство филиал госпредприятия «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2» в пос. Переславское, сообщили «Новому Калининграду» в Корпорации развития области. Взамен в рамках совместного проекта строительная компания получит право построить жилой комплекс в Зеленоградске.



Филиал «ДЭП № 2» построен на месте бывшей военной части в пос. Переславское. Заказчиком проекта строительства выступила «Корпорация развития Калининградской области» в рамках одного из совместных проектов с инвестором, ООО «СК Калининградстрой». Сумма инвестиций составила 100 млн рублей. «Здесь расположена новая база для размещения и обслуживания дорожной техники, хранения реагентов, тёплые склады с системами хранения противогололёдных материалов, отдельный склад соли, специализированный бокс для ремонта собственной дорожной техники, автомойка и АЗС. Оборудован медицинский кабинет и готовы к эксплуатации душевые», — сообщается на сайте Корпорации.

База ДЭП-2, фото: сайт Корпорации развития области

Как ранее сообщала Корпорация развития области, база ДЭП и склады инертных материалов были вынесены в Переславское из Зеленоградска в рамках инвестиционного проекта. По результатам конкурсного отбора был определён инвестор — ООО «СК Калининградстрой», которой руководит крупный застройщик, депутат Зеленоградского окружного Совета Леонид Кухарев. В июле 2021 компания Кухарева получила земельный участок на ул. Потемкина в Зеленоградске, где ранее располагалась база. Взамен инвестор обязался построить базу в Переславском.

ООО «СК Калининградстрой» намерено возвести на ул. Потемкина в Зеленоградске на участке площадью 8,5 тыс. кв. м семиэтажный жилой комплекс из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир. В сентябре проект прошёл экспертизу.

Изображение из презентации, представленной на градостроительном совете в августе 2024 года

В 2021 году зеленоградская газета «Волна» опубликовала письмо главы общественного Совета администрации округа Владимира Шегеды, в котором отмечалось, что земельный участок по ул. Потемкина, на котором ранее располагалось дорожное управление, на тот момент находился в областной собственности. Шегеда предлагал передать участок муниципалитету под строительство новой школы в Зеленоградске. Однако из правительства пришёл ответ за подписью бывшего вице-премьера Ильи Баринова, в котором говорилось, что «имущественный комплекс (4 объекта недвижимого имущества и земельный участок площадью 8500 кв. м) на ул. Потёмкина, 15 в Зеленоградске подлежит внесению в уставной капитал АО „Корпорация развития Калининградской области“ в 2020-2022 годах».