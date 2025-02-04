В Зеленоградске разрешили вырубку под ЖК компании депутата Кухарева

На улице Потёмкина,15 в Зеленоградске разрешили вырубить 18 деревьев для строительства семиэтажного жилого комплекса. Соответствующая информация размещена на сайте муниципалитета.

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010126:1 площадью 8,5 тыс. м². Сносу подлежат тополя, липы, ивы, алыча и липа. Порубочный билет выдан ООО «СЗ «Калининградстрой» 3 февраля и действует до 13 мая 2029 года.

Проект компенсационного озеленения предусматривает посадку 15 деревьев на том же земельном участке. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 449 120 рублей.

Проект ЖК рассматривался градсоветом весной 2023 года, был в целом одобрен, но отправлен на доработку. Правительство Калининградской области выдало компании «СК „Калининградстрой“» разрешение на строительство комплекса в мае 2024 года, оно действует до мая 2029 года. В сентябре проект ЖК прошёл экспертизу. Предполагается, что комплекс будет состоять из трёх корпусов общей площадью 30 тыс. кв. метров на 307 квартир.





Изображение из презентации проекта на заседании градсовета в августе 2024 года

Согласно базе данных контрагентов, генеральный директор компании «Калининградстрой» — депутат Зеленоградского окружного совета Леонид Кухарев. Компания Кухарева получила земельный участок на ул. Потемкина в Зеленоградске, где ранее располагалась база дорожно-эксплуатационного предприятия, в 2021 году. Взамен в рамках инвестиционного проекта застройщик обязался построить дорожную базу в Переславском. Работы были завершены в ноябре 2024 года. Филиал «ДЭП № 2» построен на месте бывшей военной части в пос. Переславское. Заказчиком проекта строительства выступила «Корпорация развития Калининградской области». Сумма инвестиций составила 100 млн рублей.

В 2021 году на ул. Потёмкина, 15 предлагали построить новую школу.