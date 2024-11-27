Курс доллара, установленный ЦБ, достиг максимума с марта 2022 года

Согласно официальному курсу валют, установленному Центробанком, стоимость доллара повысилась до максимального значения с марта 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Как следует из данных на сайте ЦБ, четверг, 28 ноября, доллар будет стоить 108,0104 руб./$. евро — 113,0947 руб./€.

Как отмечает информагентство, 27 ноября доллар на международном рынке Forex подорожал на несколько рублей. В моменте он торговался по 116,5 руб./$. Курс евро на Forex — 119,44 руб./€. В моменте стоимость евро превышала 120 руб.

Напомним, что, по мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, снижение курса рубля на данный момент не связано с фундаментальными факторами, торговый баланс России крепкий, а эмоции, свойственные валютному рынку, улягутся. «Основные факторы ослабления — укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ», — отметил он.