В октябре безработица в России вновь обновила исторический минимум

В октябре безработица в России вновь обновила исторический минимум
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В октябре уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум и составил 2,3% без исключения сезонного фактора. Всего как безработные классифицировались 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше. Об этом сообщает Росстат в своём докладе о социально-экономическом положении страны.

Средняя продолжительность поиска работы безработными у женщин составила 5,3 месяца, у мужчин — 5,1 месяца. Доля безработных, искавших работу от одного до трёх месяцев, снизилась на 2,3 процентных пункта и составила 30,4%. Помимо этого, 12,3% безработных находились в состоянии застойной безработицы — искали работу больше 12 месяцев.

Для поиска работы 25% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, а 69,4% безработных — обращение к друзьям, родственникам и знакомым.

В октябре среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,8%. По данным Росстата, средний возраст безработных — 37,5 года. Молодёжь до 25 лет составляет среди безработных 19,8%, лица в возрасте 50 лет и старше — 19,9%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности — 28,1%.

Ранее Росстат отмечал, что безработица в России в июне 2024 года в очередной раз в течение года снизилась до нового исторического минимума в 2,4%. Предыдущий минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле этого же года, в мае он оставался на том же уровне.


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