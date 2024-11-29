Янтарный комбинат отгрузил местным янтарщикам пять тонн янтаря

Янтарный комбинат отгрузил объединению янтарщиков Калининградской области заключительные в 2024 году пять тонн янтаря. Как сообщает пресс-служба предприятия, всего по прямому контракту Ассоциации янтарной отрасли с апреля по ноябрь поставлено 20 тонн сырья.

«Договор 2024 года предусматривал поставку 20 тонн сырья. Объем был отгружен равными партиями — по пять тонн. Одна отгрузка состоялась в апреле, две в октябре и одна в ноябре. Хочу отметить, что на Янтарном комбинате действует прозрачная торгово-сбытовая политика: для обеспечения равного доступа компаний к сырью весь добываемый янтарь-сырец реализуется только через открытые конкурсные торговые процедуры — на бирже АО „Восточная биржа“ и в ходе аукционов для переработчиков. Прямой контракт с Ассоциацией стал единственным исключением», — отметил руководитель службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максим Ломакин.

В пресс-службе предприятия напомнили, что в мае 2024 года приказом Минпромторга России Кластер янтарной промышленности Калининградской области был исключен из реестра промышленных кластеров и специализированных организаций. Исключение из реестра влечет за собой потерю не только господдержки, но и контроля за действиями объединения со стороны властей.

Однако, отметили в пресс-службе, в рамках совместных переговоров с региональным правительством и представителями Ассоциации, комбинат принял решение о поддержке переработчиков и продолжении поставок сырья по действующему прямому договору. Механизм прямых поставок инициирован властями региона для ограничения возможности перепродажи сырья и поддержки местных переработчиков. Начиная с 2021 года в рамках прямых договоров с объединением отгружено 55 тонн янтаря-сырца.