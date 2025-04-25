Янтарный комбинат пообещал местным переработчикам 24 тонны янтаря

Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» подписали соглашение о поставках сырья, сообщает пресс-служба комбината. В рамках договора Янтарный комбинат обязуется до конца года отгрузить предприятиям Ассоциации 24 тонны янтаря.

«В рамках прямого контракта Янтарный комбинат отгрузит Ассоциации 24 тонны янтаря-сырца ситовой фракции. Ситовая фракция — камень размером не более 16 мм, полученный в процессе механической сортировки, — сообщили в пресс-службе. — Весь объем будет поставлен в течение 2025 года четырьмя равными партиями. Первая отгрузка состоится в июне».

В этом году впервые в условия контракта внесена скидка 25% от прайсовой цены на янтарь. Как утверждает пресс-служба правительства области, это сделано по просьбе губернатора Беспрозванных. Поставленный янтарь будет распределен среди компаний внутри Ассоциации. Ключевым условием прямых поставок станет стопроцентная переработка янтаря на территории РФ.

Отметим, в мае 2024 года приказом Минпромторга России Кластер янтарной промышленности Калининградской области был исключён из реестра промышленных кластеров и специализированных организаций. Соглашение на 2025 год со стороны Ассоциации подписал руководитель Фонда поддержки предпринимательства Кирилл Лило. Как отметили в пресс-службе комбината, в настоящее время Ассоциация находится под управлением Фонда и объединяет порядка 47 предпринимателей и организаций, которые занимаются обработкой и изготовлением продукции из янтаря.

Договор стал четвертым по счету. Всего по прямым контрактам за последние четыре года Янтарный комбинат отгрузили Ассоциации 55 тонн янтаря.

Ежегодно Янтарный комбинат добывает порядка 600 тонн янтаря. По результатам 2024 года на биржевой площадке было реализовано 578 тонн янтаря-сырца. Также в течение года состоялись 11 аукционов для художников и предпринимателей, в рамках которых было выкуплено свыше 11 тонн янтаря.