Правительство предложило запретить навязывание дополнительных услуг

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Правительство подготовило поправки в законодательство, согласно которым для получения дополнительных товаров или услуг покупатель должен будет дать согласие в письменном виде. Если его вынудили перечислить средства, то он сможет потребовать от продавца вернуть их. Информация об этом размещена в телеграм-канале Правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в Роспотребнадзор продолжают обращаться граждане с жалобами на нарушения своих прав. «Например, при продаже билетов на самолёт или на поезд, когда добавляют ещё и согласие на заключение договора добровольного страхования. С подобной практикой сталкиваются также и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, и посетители многих автосалонов при приобретении автомобиля. Также порой пытаются оказать положенные по полису обязательного медицинского страхования услуги платно», — отметил он.

По словам Мишустин, покупатель может не понять, что автоматическая отметка о согласии на дополнительные услуги в онлайн-документе вынуждает его переплачивать. «При попытке отклонить это предложение грозят отказом в заключении договора, не дают обещанную скидку, либо даже готовы взыскать с него убытки, либо какие-то неустойки, штрафы», — добавил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что лоукостеру «Победа» запретили навязывать дополнительные услуги страхования «путем заранее проставленной галочки в договоре». Решение Мосгорсуда об этом было принято 22 августа 2024 года.


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