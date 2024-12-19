Эксперты подсчитали, во сколько россиянам обойдутся блюда для новогоднего стола

В среднем в России стоимость блюд на новогодний стол составляет 5 тыс. руб. При подсчёте учитывалась стоимость фруктов, курицы с картофелем, напитков, конфет, оливье, селёдки под шубой и закусок. Об этом сообщает финансовый портал «Bankiros».

В среднем приготовление курицы с картофелем обойдётся россиянам в 510 руб. за 2,8 кг, оливье — в 629 руб. за 2,3 кг, селёдка под шубой — 488 руб. за 2,3 кг. За четыре литра безалкогольных напитков и две бутылки алкоголя придётся заплатить 1248 руб. 100 грамм бутербродов с икрой, 300 грамм нарезки колбасы и 200 грамм нарезки сыра обойдутся в 1545 руб. Цена 1 кг яблок и апельсинов составила 176 руб., а 1 кг конфет — 495 руб.

Цена застолья в Калининградской области составляет 5253 руб. Самые низкие цены наблюдаются в центральных и некоторых южных областях страны. Например, в республике Мордовия траты составляют около 3865 рублей. На противоположном полюсе ценовой шкалы находятся северные и дальневосточные регионы. Так, в Приморском крае, Хабаровском крае и Москве расходы составляют от 6097 до 6156 рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость продуктового набора для приготовления четырёх порций салата оливье в Калининградской области более чем на на 6% превышает среднероссийскую. Она составила 589,6 руб. при среднероссийской 553,1 руб. Кроме того, эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» оценили стоимость минимального новогоднего стола в 7 тыс. руб. В праздничный набор вошли бутылка шампанского, килограмм мандаринов, 200 граммов красной икры, коробка конфет и торт.