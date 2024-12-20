Инвестор рассчитывает достроить отель «5 звезд» при казино в Куликово в 2026 г.

ООО «Колесо», с 2024 года являющееся собственником развлекательного комплекса «Шамбала» в игорной зоне «Янтарная» в Куликово, рассчитывает завершить строительство пятизвездочного отеля, клуба, ресторанов, СПА в течение двух лет. Об этом директор компании Никита Смоленцев сообщил на брифинге для СМИ в четверг.



«Мы получили разрешение на строительство, начали строить, забили уже тысячу свай, потому что земельный участок оказался не очень удачным, мы по факту находимся в болоте, пришлось завозить очень много песка», — рассказал Никита Смоленцев. Директор компании признал, что в настоящее время в регионе есть «дефицит всего, в том числе рабочей силы».

«Многие подрядчики приезжают из большой России, чтобы поработать в Калининградской области. Большинство материалов присутствует на рынке. Даже если их нет в Калининградской области, то их всегда можно привезти из большой России. Налажена достаточно хорошая паромная система сообщений. Но самый большой дефицит, который мы сейчас испытываем — это проблемы с бетоном, потому что в области есть проблемы с цементом. Иногда очереди. Не скажу, что критичны, но иногда может составлять неделю, что переносит сроки каждой заливки», — сказал Смоленцев и добавил, что эти проблемы сказываются на стройке не очень существенно, но приводят к некоторому замедлению процесса.

«Планируем, что завершим стройку и откроем новый комплекс в конце 2026 года», — отметил он. По его словам, на данный момент в строительство вложено порядка двух миллиардов рублей. Учитывая оборудование, общий объем инвестиций оценивается в 8 миллиардов рублей.

По словам Никиты Смоленцева, комплекс будет состоять из отеля, ресторанов, СПА-комплекса, ночного клуба. «У нас комплекс — это восьмиэтажная пятизвездочная гостиница на 80 номеров, которая будет соединена с текущим казино. На первом этаже будет зал казино, на втором этаже зал для клубного покера. Также будет большое СПА, общественные бани, где будет большое мужское отделение, женское отделение и отдельное приватное отделение, в котором можно арендовать помещения компаниям. Будет тренажерный зал, четыре ресторана, также там будет достаточно большой ночной клуб», — рассказал Смоленцев. Он отметил, что в игорной зоне в настоящее время отсутствует комплексная развлекательная инфраструктура, а она необходима для привлечения гостей.

Напомним, областные власти выдали разрешение на строительство гостиницы с казино в посёлке Куликово летом 2024 года. Ранее проект гостиницы с казино получил положительное заключение экспертизы. Комплекс предусмотрен на участке справа от существующего казино «Собрание». Авторы проекта использовали в качестве референса облик казино Encore Wynn в Лас-Вегасе.

В мае 2021 года непубличное акционерное общество (НАО) «Шамбала» стало победителем торгов на право аренды участка площадью 3,5 га под строительство казино с отелем уровня не ниже четырех звезд. В декабре 2021 года проект был одобрен на заседании регионального градостроительного совета. В октябре 2022 года инвестору разрешили ввести в эксплуатацию первую очередь игорно-гостиничного комплекса в Куликово — одноэтажное казино со вспомогательными объектами.

Отметим, что одним из соучредителей ООО «Колесо» является НАО «Шамбала», зарегистрированное в бухте Муравьиной Приморского края (территория игорной зоны «Приморье»), руководитель НАО «Шамбала» — Максим Смоленцев.