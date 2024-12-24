Сенатор: первые очертания поправок в Закон «Об ОЭЗ» увидим в 2025 году

Власти Калининградской области намерены изменить действующий федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Об этом заявил в ходе послания 24 декабря губернатор региона Алексей Беспрозванных. Как сообщил журналистам сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, закон будет изменяться путём внесения в него поправок.

«Закон, который был принят еще в 2006 году, требует определенных изменений. Более того, первые поправки уже внесены, они сейчас находятся на рассмотрении Правительства РФ. Я по поручению губернатора инициировал эти поправки, но это пока лишь первая часть изменений, — рассказал сенатор. — Сейчас бизнес активно вместе с правительством Калининградской области обсуждает, что нужно поменять, с учетом и текущей геополитической ситуации, и того развития региона, который сейчас имеется, чтобы экономика заново приобрела серьезный импульс к развитию. Думаю, что уже в следующем году мы увидим первое очертание будущего нового закона».

При этом сенатор уточнил, что не планируется принимать новый закон с нуля — власти намерены внести изменения в действующий: «Это будут поправки к действующему ФЗ-16. Я хочу обратить ваше внимание, что с 1996-го года, когда вышел 13-й федеральный закон, все наши законы были изменениями или дополнениями. Поэтому, конечно же, никакой дополнительный закон по Калининградской области не появится. Но основные стимулы развития для бизнеса должны появиться, и они должны определенным образом измениться, учитывая сегодняшние геополитические реалии».

Шендерюк-Жидков обратил внимание, что он внёс поправки, которые касаются таможенного оформления товаров. «Мы сейчас ждем заключение Правительства РФ, уже первое очертание известно, по крайней мере позиция Минфина РФ — в целом они поддерживают изменения, которые касаются таможни. Задача была — разобраться с проблемой сплошного досмотра. Я надеюсь, что мы с ней разберемся с этими поправками», — отметил он.

Сенатор также напомнил, что после внесения закона в Госдуму и принятия его в первом чтении «есть время до второго чтения, где мы можем внести все необходимые изменения». «Поэтому я думаю, что если после нового года мы закон внесем [в Госдуму], условно говоря, до апреля, до мая у бизнеса и у правительства будет время, чтобы внести новые изменения. И это предложение для всего сообщества, в том числе предпринимательского, чтобы они свои предложения вносили».