Глава Союза промышленников: необходимо учесть реалии, в которых оказался регион

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Для дальнейшего развития экономики Калининградской области необходимо принять решения, которые касаются логистических проблем и модернизации «Закона об ОЭЗ». Такое мнение высказал глава регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов, комментируя послание губернатора Беспрозванных об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие пять лет.

«Очень серьезная, важная, большая, амбициозная задача повышения Валового регионального продукта в два раза. Это будет требовать очень активной деятельности каждого конкретного действующего предприятия, создания дополнительных условий для появления новых предприятий, новых инвесторов», — сказал Романов. По его словам, лозунг губернатора «Время решений» как раз подходит, поскольку сейчас необходимо решать логистические проблемы, а также вопросы модернизации, либо разработки нового закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». «Для того, чтобы все те реалии, которые есть в последние годы вокруг Калининградской области, были учтены, чтобы экономика Калининградской области могла идти дальше и развиваться», — пояснил глава РСПП.

При этом Андрей Романов отметил, что «в целом итоги 2024 года покажут, что даже в экстрасложных условиях экономика растет». «И здесь, конечно, низкий поклон всем предпринимателям, которые даже в таких условиях продолжают жить, работать, развиваться и идти вперед. Ну и, конечно, вот это вот плотное взаимодействие между бизнесом и региональной, федеральной властью, которое все-таки позволяет оперативно какие-то сложные важные вопросы решать», — добавил бизнесмен.

Отметим, ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил, что представители власти вместе с бизнес-сообществом обсуждают возможность изменений в «Закон об ОЭЗ».

Губернатор Алексей Беспрозванных в своём послании поставил цель увеличить ВРП Калининградской области к 2030 году в два раза. 

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