В Госдуму внесли проект поправок в закон об ОЭЗ в Калининградской области

В Государственную Думу РФ внесли проект поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Об этом сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своём Telegram-канале.

«Сегодня, как и обещал, совместно с коллегами внёс в Государственную Думу проект изменений в 16-ФЗ „Об Особой экономической зоне в Калининградской области“. Это первый этап планируемых изменений», — написал Шендерюк-Жидков.

Изменения, как уточняется, касаются таможенных процедур. Речь об упрощённом порядке вывоза товаров из Калининграда в «большую Россию». Как пояснил законодатель РИА «Новости», сейчас осуществляется сплошной таможенный досмотр всех товаров, а «в случае принятия изменений контроль товаров будет выборочный с учётом рисков».

По поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных создана рабочая группа, задача которой — подготовить дополнительные изменения в закон, отметил политик. «Планирую принять активное участие в её работе», — добавил Шендерюк-Жидков.

«Критерии принятия решений о „глубине“ осмотра (товаров) в настоящее время не установлены. Это означает, что решение о необходимости распаковки товаров, степени их распаковки принимается уполномоченным должностным лицом таможенного органа на свой страх и риск под его личную ответственность», — говорится в документе.

Применение положений действующего закона уже привело к негативным последствиям: увеличению числа случаев, когда возникает необходимость выгрузки товаров из грузовых отсеков транспортных средств; увеличению сроков совершения таможенных операций; появлению или увеличению затрат отправителей, связанных с погрузкой и выгрузкой товаров, переупаковкой товаров в месте их представления таможенному органу, отмечается в пояснительной записке.

В октябре 2024 года калининградские представители бизнеса предложили властям пересмотреть закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области», поскольку, по их словам, нынешняя редакция документа не позволяет развивать промышленность. О намерении изменить действующий федеральный закон губернатор Алексей Беспрозванных заявил в ходе послания 24 декабря. Шендерюк-Жидков ранее пояснял, что после внесения закона в Госдуму и принятия его в первом чтении «есть время до второго чтения, где мы можем внести все необходимые изменения». «Условно говоря, до апреля, до мая у бизнеса и у правительства будет время, чтобы внести новые изменения. И это предложение для всего сообщества, в том числе предпринимательского, чтобы они свои предложения вносили», — отметил сенатор.

По мнению главы регионального Союза промышленников и предпринимателей Андрея Романова, поправки необходимы «для того, чтобы все те реалии, которые есть в последние годы вокруг Калининградской области, были учтены, чтобы экономика Калининградской области могла идти дальше и развиваться».