Губернатор пообещал муниципалитетам нарастить объём дотаций за три года

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал муниципалитетам нарастить объём дотаций за три года. Об этом он заявил в послании об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания в БФУ во вторник, 24 декабря.

Он пояснил, что к 2027 году объём средств на сбалансирование бюджетов муниципальных образований превысит 4,8 млрд рублей, при том что в 2024 году на эти цели направлено 2,8 млрд рублей. По словам Беспрозванных, это позволит сократить различия между городскими округами в их доходном потенциале. Помимо этого, увеличение объёма дотаций способствует поддержанию низкообеспеченных муниципалитетов.

«По каждому муниципальному образованию уже к 1 июля следующего года поручил разработать комплексный план развития территории, который ляжет в основу развития экономики на пятилетку. Основная задача — повысить самодостаточность муниципалитетов. Рост доходов местных бюджетов будет одним из ключевых показателей эффективности муниципальной власти», — отметил глава региона.

Ранее стало известно, что Гурьевский округ стал самым дотационным муниципалитетом в 2024 году. На обеспечение сбалансированности бюджета ему выделили более 30 млн рублей. Всего на выравнивание бюджетов муниципальных образований региональное правительство направило 130 млн рублей. Из них 34,4 млн рублей направят Гурьевску, 12,9 млн рублей предназначены Светлогорску, 11,8 млн рубле — Багратионовску.